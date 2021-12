Irina Shayk | look da capogiro che mette in ombra l' ex Bradley Cooper

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La modella russa si presenta per sostenere l'ex compagno - con cui ha avuto una figlia - alla prima del suo ultimo film, ma il suo incredibile gessato scuro abbinato a top in pelle eclissa tutto e tutti

Advertising

lillydessi : Irina Shayk con il piumino che ci coccolerà per tutto l'Inverno 2021 - - infoitinterno : Irina Shayk detta il look dell’inverno 2021/2022 con il piumino beige Hugo Boss - livia94077553 : È apparsa anche nella campagna Replay Autunno/Inverno 11/12, al fianco di Irina Shayk,nella campagna Blumarine Autu… - zoesergeev : RT @yvessromero: vorrei che Irina Shayk mi calpestasse, le sarei grata a vita - yvessromero : vorrei che Irina Shayk mi calpestasse, le sarei grata a vita -

Ultime Notizie dalla rete : Irina Shayk

Una volta sorridevano così…e Bradley Cooper hanno fatto coppia dal 2015 al 2019. Nel marzo 2017 è nata Lea. Adesso sono tornati a condividere un red carpet, come non accadeva ...Ma sullo stesso red carpet c'era una donna ben più cara al cuore di Bradley:e Bradley di nuovo insieme? Già da qualche settimana si vocifera di un ritorno di fiamma tra Bradley ...Irina Shayk Bradley Cooper: la modella ha presenziato sul Red Carpet della premiere del film Nightmare Alley per sostenere il suo ...Per la prima volta dal 2019, Bradley Cooper e Irina Shayk sullo stesso red carpet, alla premiere di La fiera delle illusioni, a New York ...