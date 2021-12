Insegnante di sostegno ‘a domicilio’, l’idea non convince le famiglie: “Già abbiamo progetti per casi complessi”. MiSoS: “Privilegiare il gruppo classe in presenza” [INTERVISTE] (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un decreto ministeriale di prossima pubblicazione prevede che l'Insegnante di sostegno possa recarsi a casa dell'alunno con disabilità. Non sembra raccogliere molti consensi la proposta sia da parte dei genitori di alunni con disabilità che da parte di insegnanti di sostegno. L'articolo Insegnante di sostegno ‘a domicilio’, l’idea non convince le famiglie: “Già abbiamo progetti per casi complessi”. MiSoS: “Privilegiare il gruppo classe in presenza” INTERVISTE . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un decreto ministeriale di prossima pubblicazione prevede che l'dipossa recarsi a casa dell'alunno con disabilità. Non sembra raccogliere molti consensi la proposta sia da parte dei genitori di alunni con disabilità che da parte di insegnanti di. L'articolodi‘anonle: “Giàper”.: “ilin

Advertising

orizzontescuola : Insegnante di sostegno ‘a domicilio’, l’idea non convince le famiglie: “Già abbiamo progetti per casi complessi”. M… - Jo_fer7 : @CharmesBukowski @BoomandBustit @DOCTORWHO71 @laterizio98 @Smartitina Trovalo da solo. Non faccio l'insegnante di sostegno. Rileggi 5 volte - IlGiannon : @Fe28Soap @_bikeyz_ @forumJuventus Urge insegnante di sostegno in geometria - pepporlando : @CCarmine84 @Cico_Greco @FBiasin Ripeto Non sono un insegnante di sostegno - pepporlando : @MattiaGaudio91 @Cico_Greco @FBiasin Non faccio l’insegnante di sostegno Non ti spiego le cose -