Il leader di IoApro Passaro: “Io arrestato ingiustamente, oggi non rientrerei alla Cgil” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Diciotto giorni di carcere a Poggioreale, di cui i primi sette passati in una cella di 25 metri quadrati insieme al leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. “oggi non mi sento migliore per l’esperienza della detenzione, solo ho imparato a conoscere il mondo del carcere, tra limitazioni enormi, una sostanziale inattività, cibo immangiabile. Sono passato dal bere il Prosecco la sera a cena a dissetarmi con l’acqua del bidet l’indomani…”. A parlare all’Adnkronos è Biagio Passaro, esponente di spicco del movimento IoApro, chiuso in carcere insieme a Roberto Fiore e a Giuliano Castellino per l’assalto alla Cgil di Roma il 9 ottobre scorso e rimesso in libertà perché riconosciuto dagli inquirenti come estraneo ai fatti. “Effettivamente, a carico del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Diciotto giorni di carcere a Poreale, di cui i primi sette passati in una cella di 25 metri quadrati insieme alromano di Forza Nuova Giuliano Castellino. “non mi sento migliore per l’esperienza della detenzione, solo ho imparato a conoscere il mondo del carcere, tra limitazioni enormi, una sostanziale inattività, cibo immangiabile. Sono passato dal bere il Prosecco la sera a cena a dissetarmi con l’acqua del bidet l’indomani…”. A parlare all’Adnkronos è Biagio, esponente di spicco del movimento, chiuso in carcere insieme a Roberto Fiore e a Giuliano Castellino per l’assaltodi Roma il 9 ottobre scorso e rimesso in libertà perché riconosciuto dagli inquirenti come estraneo ai fatti. “Effettivamente, a carico del ...

Advertising

Biofafafa : RT @stefaniatalpo: Consiglio a @preglias di rifiutarsi di andare in trasmissioni come #lariachetirala7 di @myrtamerlino! Oggi era 1 contro… - stefaniatalpo : Consiglio a @preglias di rifiutarsi di andare in trasmissioni come #lariachetirala7 di @myrtamerlino! Oggi era 1 co… - jacques_jj6592 : RT @fcolarieti: Basta poco. @NFratoianni ha demolito il leader di #IoApro spiegando un concetto semplice semplice: 'È tutto aperto'. #nonel… - fcolarieti : Basta poco. @NFratoianni ha demolito il leader di #IoApro spiegando un concetto semplice semplice: 'È tutto aperto'. #nonelarena -