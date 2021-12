Green pass, i dubbi delle Regioni sugli studenti non vaccinati: «Perché serve per i trasporti ma non per la scuola?» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si sono riuniti oggi, 2 dicembre, i presidenti delle Regioni italiane per fare il punto sull’applicazione delle restrizioni per limitare il contagio da Coronavirus. Con l’inasprimento delle regole relative al Green pass – entreranno in vigore il prossimo 6 dicembre – i governatori chiedono una nuova ordinanza del ministero della Salute «che recepisca le linee guida che, con la stagione invernale ormai avviata, assumono carattere di assoluta urgenza». Linee guida aggiornate nel corso della Conferenza delle Regioni. Il presidente dell’organismo, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro ha dichiarato: «Abbiamo definito meglio le regole di prevenzione con l’obbligo delle mascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si sono riuniti oggi, 2 dicembre, i presidentiitaliane per fare il punto sull’applicazionerestrizioni per limitare il contagio da Coronavirus. Con l’inasprimentoregole relative al– entreranno in vigore il prossimo 6 dicembre – i governatori chiedono una nuova ordinanza del ministero della Salute «che recepisca le linee guida che, con la stagione invernale ormai avviata, assumono carattere di assoluta urgenza». Linee guida aggiornate nel corso della Conferenza. Il presidente dell’organismo, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro ha dichiarato: «Abbiamo definito meglio le regole di prevenzione con l’obbligomascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse ...

Advertising

CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - sole24ore : Green pass, ecco le regole per viaggiare a Natale in base ai colori delle regioni - Gaetana21424492 : RT @MarcoFattorini: Briatore: «Secondo me i no vax sono gente che non lavora, hanno tutto questo tempo per andare a fare casino in piazza.… -