Gerry Scotti | esplode la gioia sul gong | il sogno diventa realtà per la seconda volta consecutiva

Capannone2 : @madkadima @un_polle @Dottor_Strowman Gerry Scotti Seba rossi mamma mia che essere abbietto, davvero lo schifo - Capellafro : RT @dariooc: mi immagino un wrapped-whatsapp che ti dice: “quest’anno hai inviato 104 foto di Gerry Scotti. mica male” - dariooc : mi immagino un wrapped-whatsapp che ti dice: “quest’anno hai inviato 104 foto di Gerry Scotti. mica male” - Emm_Manzari : URLO! La realtà parallela in cui il sovrano universale è Gerry Scotti! ?? - pazzipergerry : RT @gerryfantasie: sfilare i calzini a Gerry Scotti mentre lui guarda il milan steso sul divano ingozzandosi di pop corn -

Nuova vittoria per il campione Michele Marchesi a 'Caduta libera', il game show condotto da, in onda tutti i giorni alle 18.45 su Canale 5. Nella puntata di lunedì 1 dicembre, il 29enne bresciano in carica dal 5 novembre scorso, ha superato per la quinta volta il gioco finale de ...Si tratta del travolgente Claudio Lauretta , imitatore novese che nel video usa la voce di, e di Antonio Visca , conduttore di 'No spoiler'. Naturalmente non poteva mancare anche ...Nuova vittoria per il campione Michele Marchesi a “Caduta libera”, il game show condotto da Gerry Scotti, in onda tutti i giorni alle 18.45 su Canale 5. Nella puntata di lunedì 1 dicembre, il 29enne b ...Che cosa faceva Ilary Blasi prima di Passaparola? La bella showgirl era già famosa! Ecco cosa faceva in televisione.