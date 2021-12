Descalzi: “Eni avanti in transizione, abbiamo impegni per essere trasparenti” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Eni sta compiendo da fine 2014 un percorso globale, avendo sentito il bisogno di trovare alternative al crollo dei prezzi di petrolio e gas, alternative che abbiamo ricercato in tecnologie e prodotti con minore contenuto di CO2. Ma questa è anche una transizione culturale, abbiamo più di 1000 ricercatori e 7 centri di ricerca, anche se quello dell’R&D è un percorso lungo mentre noi abbiamo un time to market di 3,5 anni”. Lo sottolinea l’a.d. di Eni Claudio Descalzi, alla presentazione a Roma del World Energy Outlook dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea). “Dopo 7 anni questa evoluzione ci ha portato a prendere impegni precisi sulla neutralità carbonica al 2050 con tappe intermedie per farci monitorare in modo trasparente dall’esterno” ha sottolineato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Eni sta compiendo da fine 2014 un percorso globale, avendo sentito il bisogno di trovare alternative al crollo dei prezzi di petrolio e gas, alternative chericercato in tecnologie e prodotti con minore contenuto di CO2. Ma questa è anche unaculturale,più di 1000 ricercatori e 7 centri di ricerca, anche se quello dell’R&D è un percorso lungo mentre noiun time to market di 3,5 anni”. Lo sottolinea l’a.d. di Eni Claudio, alla presentazione a Roma del World Energy Outlook dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea). “Dopo 7 anni questa evoluzione ci ha portato a prendereprecisi sulla neutralità carbonica al 2050 con tappe intermedie per farci monitorare in modo trasparente dall’esterno” ha sottolineato ...

