Cristiano Ronaldo in rete contro l'Arsenal: per il portoghese è il gol numero 800 tra i professionisti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo raggiunge un altro traguardo. Nella gara contro l'Arsenal la rete del temporaneo 2-2 del portoghese ha rappresentato per l'ex Juve il gol numero 800 tra i professionisti. Lo United lo celebra sui social con un "Siuu x800!". SIUUUUUUU x800!#MUFC #MUNARS — Manchester United (@ManUtd) December 2, 2021 FOTO: Twitter UCL L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Cristiano Ronaldo 800 2. Pelé 767 2. Messi 767 4. Romario 734 5.… - goal : Frank Lampard picks Cristiano Ronaldo over Lionel Messi ?? - OfficialFPL : ?? Cristiano Ronaldo BENCHED ?? #FPL #CHEMUN - lmadridista89 : RT @AdriRM33: - Cristiano Ronaldo siempre aparece. - Lionel Messi siempre desaparece. - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #PremierLeague: #CR7 fa 801 e ribalta #ManchesterUnitedArsenal, il #Tottenham di #Conte vede la zona #Champions #Cristiano #R… -