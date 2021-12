Caso camici, la procura di Milano chiede il processo per Attilio Fontana e altre quattro persone (Di giovedì 2 dicembre 2021) I pm di Milano hanno deciso: chiesto oggi il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e per altre quattro persone nell’ambito dell’affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, di circa mezzo milione di euro per 75 mila camici e altri dispositivi di protezione individuali a Dama, società di suo cognato Andrea Dini. L’accusa è quella di frode in pubbliche forniture. In altre parole, non sarebbe stato adempiuto il contratto sui 25 mila camici non consegnati. Nello specifico, sarebbero «mancati beni destinati a far fronte al quotidiano fabbisogno di camici» (50 mila al giorno in quel momento) «richiesti dallo stato di emergenza sanitaria». ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) I pm dihanno deciso: chiesto oggi il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Lombardiae pernell’ambito dell’affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, di circa mezzo milione di euro per 75 milae altri dispositivi di protezione individuali a Dama, società di suo cognato Andrea Dini. L’accusa è quella di frode in pubbliche forniture. Inparole, non sarebbe stato adempiuto il contratto sui 25 milanon consegnati. Nello specifico, sarebbero «mancati beni destinati a far fronte al quotidiano fabbisogno di» (50 mila al giorno in quel momento) «richiesti dallo stato di emergenza sanitaria». ...

