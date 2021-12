Bolzano, un terzo dei lavoratori impiegati nella raccolta delle mele lavora in nero. Finanza: “Controlli porta a porta” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un quarto delle aziende di coltivatrici di mele in provincia di Bolzano impiegano lavoratori irregolari. È questa la conclusione a cui è arrivata la Guardia di Finanza dopo oltre 100 Controlli effettuati dai reparti competenti in occasione della vendemmia e della raccolta delle mele. In totale si tratta di 70 lavoratori, dei quali 52 utilizzati completamente “in nero”. Le ispezioni sono state svolte in alcuni casi assieme al personale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Le nazioni di appartenenza sono diverse, anche se il maggior numero è costituito da italiani, rumeni, bulgari, polacchi e slovacchi. In una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un quartoaziende di coltivatrici diin provincia diimpieganoirregolari. È questa la conclusione a cui è arrivata la Guardia didopo oltre 100effettuati dai reparti competenti in occasione della vendemmia e della. In totale si tratta di 70, dei quali 52 utilizzati completamente “in”. Le ispezioni sono state svolte in alcuni casi assieme al personale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Le nazioni di appartenenza sono diverse, anche se il maggior numero è costituito da italiani, rumeni, bulgari, polacchi e slovacchi. In una ...

Advertising

Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Bolzano, un terzo dei lavoratori impiegati nella raccolta delle mele lavora in nero. Finanza: “Controlli porta a porta… - marcuspascal1 : RT @fattoquotidiano: Bolzano, un terzo dei lavoratori impiegati nella raccolta delle mele lavora in nero. Finanza: “Controlli porta a porta… - fattoquotidiano : Bolzano, un terzo dei lavoratori impiegati nella raccolta delle mele lavora in nero. Finanza: “Controlli porta a po… - FedercasseBCC : Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento sul territorio??: quale collaborazione fra Pubblico e Terzo Set… -