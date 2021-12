Variante Omicron in Nigeria, primi casi risalgono a ottobre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Variante Omicron in Nigeria, le autorità sanitarie del Paese più popoloso dell’Africa hanno confermato almeno due casi in cittadini rientrati dal Sudafrica. Il direttore generale del Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Cdc), Ifedayo Adetifa, ha precisato che ”il campione è stato raccolto a ottobre”. In Nigeria, dove vivono circa 210 milioni di persone, il tasso di vaccinazione contro il Covid-19 resta basso. Solo 6,5 milioni di abitanti hanno ricevuto una dose del vaccino e circa 3,5 milioni anche la seconda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021)in, le autorità sanitarie del Paese più popoloso dell’Africa hanno confermato almeno duein cittadini rientrati dal Sudafrica. Il direttore generale del Centro per il controllo delle malattie della(Cdc), Ifedayo Adetifa, ha precisato che ”il campione è stato raccolto a”. In, dove vivono circa 210 milioni di persone, il tasso di vaccinazione contro il Covid-19 resta basso. Solo 6,5 milioni di abitanti hanno ricevuto una dose del vaccino e circa 3,5 milioni anche la seconda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

