Variante Omicron e vaccini, la scienza fa una figuraccia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Zuppa di Porro 1° dicembre 2021 00:00 Sigla! 00:15 Continua la liturgia del terrore del Corriere. Sulla Variante Omicron, intanto, ognuno dice la sua. 01:55 Tra varianti e inflazione, l’economia trema. Con il caro prezzi può fare ben poco Draghi. Ricolfi, su Repubblica, spiega bene il pericolo dell’inflazione, la più iniqua di tutte le tasse. 03:10 Dad, Draghi straccia la circolare. 04:15 Elezione Capo dello Stato: lo storico Romanelli ha l’idea del conclave. Il Fatto, invece, fa la petizione contro la candidatura di Berlusconi. 05:15 Morisi e la macchina del fango di Repubblica. 06:30 Bonus edilizi e posti di lavoro. Altro che reddito di cittadinanza. 07:12 Natale buonista, l’Ue fa marcia indietro. Ma il politicamente corretto non si ferma: in Belgio l’ennesima proposta di legge assurda… 08:28 Finanziamento pubblico per i Cinquestelle. Ormai sono un ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Zuppa di Porro 1° dicembre 2021 00:00 Sigla! 00:15 Continua la liturgia del terrore del Corriere. Sulla, intanto, ognuno dice la sua. 01:55 Tra varianti e inflazione, l’economia trema. Con il caro prezzi può fare ben poco Draghi. Ricolfi, su Repubblica, spiega bene il pericolo dell’inflazione, la più iniqua di tutte le tasse. 03:10 Dad, Draghi straccia la circolare. 04:15 Elezione Capo dello Stato: lo storico Romanelli ha l’idea del conclave. Il Fatto, invece, fa la petizione contro la candidatura di Berlusconi. 05:15 Morisi e la macchina del fango di Repubblica. 06:30 Bonus edilizi e posti di lavoro. Altro che reddito di cittadinanza. 07:12 Natale buonista, l’Ue fa marcia indietro. Ma il politicamente corretto non si ferma: in Belgio l’ennesima proposta di legge assurda… 08:28 Finanziamento pubblico per i Cinquestelle. Ormai sono un ...

