Tringali intervenga sul ripascimento delle spiagge

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) di Michelangelo Russo In una recentissima intervista di qualche giorno fa, il Presidente ha chiarito che il suo compito non è quello di verifica della legittimità di tutti gli atti del Comune, ma soltanto quello di assicurare la trasparenza degli atti. In pratica, sta là per mettere in rete tutto quanto fa l’amministrazione comunale. E’ giusto! Eppure, un mese fa, l’intervista d’insediamento dinon era apparsa così autoriduttiva. Quell’intervista si può ancora leggere cliccando sul computer le parole “spina nel fianco”. Ne esce l’articolo del 17 ottobre di questo giornale a firma di Erika Noschese, in cui specificamente il Presidenterimarca il suo passato di magistrato a garanzia dell’impegno di trasparenza nel suo ruolo di controllore-spina nel fianco della Giunta. Ecco le sue parole: “Mi misurerò con le ...