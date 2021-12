Tegola per il Milan: il giocatore è uscito in barella (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Piove sul bagnato in casa Milan. Il brutto periodo vissuto dalla squadra di Pioli rischia di peggiorare a causa di un’assenza pesante in difesa. Durante il match del Ferraris, infatti, Simon Kjaer è stato sostituito dopo appena 5 minuti. Il giocatore è uscito in barella e con le mani sul volto, a seguito di un intervento in scivolata su un pallone lontano dalla porta. POTREBBE INTERESSARTI: La Roma perde un titolare in vista dell’Inter: ecco di chi si tratta Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Piove sul bagnato in casa. Il brutto periodo vissuto dalla squadra di Pioli rischia di peggiorare a causa di un’assenza pesante in difesa. Durante il match del Ferraris, infatti, Simon Kjaer è stato sostituito dopo appena 5 minuti. Iline con le mani sul volto, a seguito di un intervento in scivolata su un pallone lontano dalla porta. POTREBBE INTERESSARTI: La Roma perde un titolare in vista dell’Inter: ecco di chi si tratta

