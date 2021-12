“Sull’ isola di Bergman” | sulle ombre del maestro svedese | per riscoprire la magia del cinema

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Come da funesti pronostici, le saletografiche in Italia marciano a ritmi di sopravvivenza stretta. Non però al Torino Film Festival, che ha riaperto i battenti ospitando, fuori dalle sezioni competitive, una rosa di operine preziose già applaudite nei festival maggiori. “di” di Mia Hansen-Love, che era in concorso a Cannes 2021 ed esce il 7 dicembre con Teodora, è tra i titoli imperdibili. Se al posto di Spike Lee a presiedere la giuria di Cannes ci fosse stato Woody Allen – cosa purtroppo impossibile in tempi di #MeToo- daiano di ferro avrebbe amato molto questo film. Vera protagonista del film è l’di Faro, doveha girato “Come in uno specchio”, “Persona”, “Vergogna”, “Passione” e in parte “Scene da un matrimonio” , e ...