“Stavolta parlo io”. GF Vip, Soleil Sorge contro tutti: nessuno dei concorrenti si salva dalla sua furia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le nuove dichiarazioni di Soleil Sorge potrebbero davvero far scoppiare una bomba al ‘GF Vip 6’. Si è infatti lasciata scappare un’affermazione molto forte nei confronti del programma e chissà cosa potrà succedere nei prossimi giorni e anche nella puntata in diretta di venerdì 3 dicembre. Ne ha voluto parlare apertamente con uno dei nuovi arrivati nel reality show di Alfonso Signorini, ovvero Giacomo Urtis, e le sue parole pungenti hanno immediatamente fatto il giro della rete. Causando polemiche. Alcune ore fa Soleil Sorge ha invece smascherato Alex Belli: “Parlando con amici che si occupano di queste cose e di gossip so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme a una donna. Ed entrambi eravate a conoscenza della cosa. Non voglio tirare su ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le nuove dichiarazioni dipotrebbero davvero far scoppiare una bomba al ‘GF Vip 6’. Si è infatti lasciata scappare un’affermazione molto forte nei confronti del programma e chissà cosa potrà succedere nei prossimi giorni e anche nella puntata in diretta di venerdì 3 dicembre. Ne ha voluto parlare apertamente con uno dei nuovi arrivati nel reality show di Alfonso Signorini, ovvero Giacomo Urtis, e le sue parole pungenti hanno immediatamente fatto il giro della rete. Causando polemiche. Alcune ore faha invece smascherato Alex Belli: “Parlando con amici che si occupano di queste cose e di gossip so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme a una donna. Ed entrambi eravate a conoscenza della cosa. Non voglio tirare su ...

