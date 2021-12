Spezia, Thiago Motta: «Manca un rosso a Lautaro. Deluso dall’arbitro» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter: le sue dichiarazioni Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter. Le sue dichiarazioni. COSE POSITIVE – «Conservo che la squadra ha giocato unita contro una squadra importante, di positivo abbiamo cercato di tenere la partita al massimo possibile. Non siamo riusciti nell’impresa ma i ragazzi hanno dato tutto quello che abbiamo chiesto e preparato. Ora pensiamo alla prossima partita». Lautaro – «Non capisco come l’arbitro abbia valutato l’aggressione di Lautaro ad un mio giocatore. Fa 15 metri per andargli addosso, è un errore grave». ARBITRO – «Non sono arrabbiato, sono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021), tecnico dello, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter: le sue dichiarazioni, tecnico dello, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter. Le sue dichiarazioni. COSE POSITIVE – «Conservo che la squadra ha giocato unita contro una squadra importante, di positivo abbiamo cercato di tenere la partita al massimo possibile. Non siamo riusciti nell’impresa ma i ragazzi hanno dato tutto quello che abbiamo chiesto e preparato. Ora pensiamo alla prossima partita».– «Non capisco come l’arbitro abbia valutato l’aggressione diad un mio giocatore. Fa 15 metri per andargli addosso, è un errore grave». ARBITRO – «Non sono arrabbiato, sono ...

