Regione Campania, via libera alla semplificazione amministrativa. Iter burocratici, tagliati 805 giorni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La giunta regionale ha approvato lo schema di “Regolamento di semplificazione e di riduzione degli oneri della burocrazia a sostegno della iniziativa economica, del terziario, e dell’efficienza dei servizi alla persona”, atto significativo in tema di semplificazione amministrativa e sburocratizzazione. “Tale atto della giunta regionale rende più efficiente e certo il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione” ha commentato l’assessore alla semplificazione amministrativa Felice Casucci. Questa ulteriore fase di semplificazione registra un significativo abbattimento dei tempi procedimentali pari a 255 giorni per la Direzione generale Politiche Sociali, 180 giorni per la Direzione generale Sviluppo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La giunta regionale ha approvato lo schema di “Regolamento die di riduzione degli oneri della burocrazia a sostegno della iniziativa economica, del terziario, e dell’efficienza dei servizipersona”, atto significativo in tema die sburocratizzazione. “Tale atto della giunta regionale rende più efficiente e certo il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione” ha commentato l’assessoreFelice Casucci. Questa ulteriore fase diregistra un significativo abbattimento dei tempi procedimentali pari a 255per la Direzione generale Politiche Sociali, 180per la Direzione generale Sviluppo ...

