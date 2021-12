Pagelle Genoa Milan: i voti dopo i primi 45? (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Genoa Milan Le Pagelle dei protagonisti del match tra Genoa e Milan, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Ibrahimovic, Rovella FLOP: Gabbia, Sirigu voti Al termine del match. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Ibrahimovic, Rovella FLOP: Gabbia, SiriguAl termine del match. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Milan, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Milan, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) - ElBondaz : RT @AnfetaMilan: Vabe se non le fa Frollone qualcuno le dovrà pur fare Pagelle preventive Genoa Milan: Maignan 6 Kalulu 5 Tomori 5.5 Kjae… - FedericoSaltato : RT @AnfetaMilan: Vabe se non le fa Frollone qualcuno le dovrà pur fare Pagelle preventive Genoa Milan: Maignan 6 Kalulu 5 Tomori 5.5 Kjae… - _Cubciu_ : RT @AnfetaMilan: Vabe se non le fa Frollone qualcuno le dovrà pur fare Pagelle preventive Genoa Milan: Maignan 6 Kalulu 5 Tomori 5.5 Kjae… -