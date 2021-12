Muto | la risposta velenosissima di Materazzi a Ibra

Advertising

infoitsport : Materazzi, che risposta a Ibra: foto del Coppa del Mondo e della Champions. “Post muto” - Onestidal2007 : @capuanogio Botta risposta e Finale muto... #materazzi - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Materazzi, che risposta a Ibra: foto del Coppa del Mondo e della Champions. “Post muto” - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: ?? Una risposta da campione del mondo quella dell'ex Inter ????? - FcInterNewsit : ?? Una risposta da campione del mondo quella dell'ex Inter ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Muto risposta

Ma ovviamente non poteva mancare ladell'ex difensore dell'Inter. Con un post su Instagram,... Nel post, Materazzi ha aggiunto la didascalia 'Post', quasi come a voler zittire il ...... come capitava (spesso) fino a una decina d'anni fa, ma qualche botta evia carta stampata ...'.e una con la coppa del mondo vinta nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi e con tanto di gol e rigore decisivo realizzato in finale. "Post... MUTO!!!!". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...Milan e Inter sono due squadre in lotta per lo scudetto, si è registrato un botta e risposta tra un attuale protagonista dei rossoneri ed un ex interista: stiamo parlando di Marco Materazzi e Zlatan I ...