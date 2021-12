Milan, Messias si riscatta: «Quando sono arrivato in pochi mi volevano» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Junior Messias, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Genoa Junior Messias, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni. DICHIARAZIONI – «Madrid è il passato, ora serve trovare continuità perché nelle ultime due partite abbiamo perso punti. Oggi era importante tornare a vincere. Fuori dal campo parlo poco, in campo invece aiuto tanto. Anche se uno ha 20 o 30 anni, va fatto sempre. Io penso solo a migliorare, mi sto abituando a questi livelli. sono arrivato qui e poche persone mi volevano, ma col lavoro ho dimostrato di poter stare al Milan. Ora tutti conoscono la mia storia, il mio percorso. Adesso pensiamo al nostro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Junior, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Genoa Junior, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni. DICHIARAZIONI – «Madrid è il passato, ora serve trovare continuità perché nelle ultime due partite abbiamo perso punti. Oggi era importante tornare a vincere. Fuori dal campo parlo poco, in campo invece aiuto tanto. Anche se uno ha 20 o 30 anni, va fatto sempre. Io penso solo a migliorare, mi sto abituando a questi livelli.qui e poche persone mi, ma col lavoro ho dimostrato di poter stare al. Ora tutti conoscono la mia storia, il mio percorso. Adesso pensiamo al nostro ...

