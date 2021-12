Le devono notificare un atto giudiziario su violenze subite dell'ex, la trovano morta in casa a Trieste (Di mercoledì 1 dicembre 2021) commenta Una donna di 40 anni circa, originaria dell'Est, è stata trovata morta nella sua abitazione a Trieste. A scoprire il corpo della donna sono stati i vigili del fuoco, allertati dalla polizia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) commenta Una donna di 40 anni circa, originaria'Est, è stata trovatanella sua abitazione a. A scoprire il corpoa donna sono stati i vigili del fuoco, allertati dalla polizia ...

