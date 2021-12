(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Era il 1993 quando Fabio Fazio inauguròche il Calcio, unche univa calcio e spettacolo, uno show destinato a diventare undi Rai2 etv italiana. Poi l’altrettanto felice era di Simona Ventura, Victoria Cabello, Nicola Savino, fino agli attuali padroni di casa, il trio formato da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Poi la decisione, voluta dall’ormai ex direttore di Rai2 Ludovico Di Meo, di traslocareche il Calcio dalla domenica pomeriggio al lunedì sera, fascia oraria in cui ilebbe difficoltà già negli anni d’oro. Cronaca di una morte annunciata. E infatti i dati sono stati disastrosi (2%), e lo spostamento al giovedì gli ha dato il colpo di grazia. Come anticipa Tvblog, la puntata di “che” di giovedì 2 ...

Advertising

95_addicted : RT @bubinoblog: LA RAI CANCELLA QUELLI CHE IL CALCIO! FINE INGLORIOSA DI UN PROGRAMMA CULT DELLA TV - bubinoblog : LA RAI CANCELLA QUELLI CHE IL CALCIO! FINE INGLORIOSA DI UN PROGRAMMA CULT DELLA TV - ilcirotano : Rai cancella l’edizione notturna del TGR: interviente Russo, Segretario generale Cisl Calabria -… - TeddybearTaeV : Che SCHIFO di collegio mi viene il vomito, Rai cancella sta cazzo di edizione fa venire IL RIBREZZO #ilcollegio - SerieTvserie : Rai, Tg regionali: l’ad Fuortes cancella le edizioni notturne, la politica protesta -

Ultime Notizie dalla rete : RAI CANCELLA

Blasting News Italia

Chiude Fino all'ultimo battito 2: lala fiction con Marco Bocci Nel dettaglio, la prima stagione di Fino all'ultimo battito, durante le settimane di messa in onda in prima visione ...Ieri aveva abbassato il limite mondiale dei 50 youth, oggi vince con autorevolezza anche i 100 rana e di nuovo con il record mondiale di categoria cheil precedente di Nicolò Martinenghi. Il ...La seconda stagione di Fino all’ultimo battito non ci sarà. La Rai ha deciso di non rinnovare la fiction con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido, nonostante gli ottimi ascolti raggiunti. A ...Cancellata la seconda serie di Fino all'ultimo battito: la fiction con Bocci e Guaccero non proseguirà su Rai 1 ...