Il cast di Sanremo 2022, spoiler bomba sui cantanti Big in gara: Elisa e Emma Marrone nomi di punta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mancano un paio di settimane all'ufficializzazione del cast ufficiale di Sanremo 2022. Il settimanale Chi in edicola da oggi con il suo nuovo numero, spoilera alcuni nomi bomba di Big che dovrebbero partecipare al Festival di Amadeus. Sanremo 2022, il cast di cantanti verso il Festival, nomi bomba Emma Elisa Boomdabash Donatella Rettore con Ditonellapiaga... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

