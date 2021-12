IGTC | la 9 ore di Kyalami slitta a febbraio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il 5 dicembre il tracciato didoveva ospitare la tappa conclusiva della serie, ma non sarà così. L’insorgere della ormai celebre variante Omicron ha spinto la SRO a rimandare la 9 ore sudafricana a nuova data. Che sarà il 5, tre settimane prima della 12 ore di Bathurst che aprirà la nuova stagione del 2022. La tappa australiana scatterà il 27 dello stesso mese, facendo ritorno nel campionato GT intercontinentale dopo l’assenza di quest’anno, causa pandemia.: 9 ore di2021…spostata al 2022? Il campionato SRO si ritrova nella bizzarra situazione di far finire nel 2022 il campionato 2021. Ma non c’è altra scelta, in quanto la contingenza esterna ha reso la mossa obbligata. La scoperta della variante Omicron in Sudafrica ha seminato il panico nel resto del mondo. In ...