Ibrahimovic | “Con Materazzi avevo un conto aperto da anni | lo saldai in un derby”

Advertising

GoalItalia : 'Gli scudetti con la Juventus li abbiamo vinti, nessuno ce li può togliere' Ibrahimovic 'riapre' Calciopoli ?? - forumJuventus : Ibrahimovic: “Gli scudetti vinti con la Juve nessuno me li può togliere” ?? - FBlanconegro : RT @forumJuventus: Ibrahimovic: “Gli scudetti vinti con la Juve nessuno me li può togliere” ?? - PianetaMilan : @iomatrix23 , risposta ad @Ibra_official con un post provocatorio sui social #ACMilan #Milan #SempreMilan… - giogal62 : RT @GoalItalia: 'Gli scudetti con la Juventus li abbiamo vinti, nessuno ce li può togliere' Ibrahimovic 'riapre' Calciopoli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Con

... Kalulu, Tomoni, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao;. ... Favorito il Milan, infatti il successo esterno dei rossoneri viene presentatouna quota di 1.63 .Commenta per primo Zlatanbocciato da Gennaro Gattuso . Lo riporta Il Napolista ,l'ex allenatore del Napoli che, in un contattoRaiola , spiegò che lo svedese non era adatto al suo 4 - 3 - 3.«Ho letto le parole di Ibrahimovic. Mio padre era venuto al Napoli per vincere ma le cose a volte non vanno come si vorrebbe». Così Katia Ancelotti, figlia ...L'attaccante del Milan, in un'intervista, ha punzecchiato l'ex difensore dell'Inter. Su Instagram, Matrix ha risposto per le rime allo svedese.