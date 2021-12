Esplode un ordigno in un cantiere, tre operai feriti: la seconda Guerra Mondiale continua a far danni in Germania (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È esplosa una vecchia bomba risalente alla seconda Guerra Mondiale oggi, vicino la stazione centrale di Monaco di Baviera, in Germania. Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente. La Germania – per ovvie ragioni – continua ad essere quasi una miniera di bombe: ogni anno vengono scoperti più di 2000 tonnellate di bombe e munizioni, a distanza di ben più di 70 anni dalla fine del conflitto Mondiale. Si stima che forze aeree militari Britanniche e Americane abbiano gettato sulla nazione più di 1.5 milioni di tonnellate di bombe, uccidendo 60 mila persone. Da stime ufficiali, pare che il 15% circa dei dispositivi non sia esploso e adesso questi stessi dispositivi esplosivi sono sotterrati a circa 6 metri di profondità nel ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È esplosa una vecchia bomba risalente allaoggi, vicino la stazione centrale di Monaco di Baviera, in. Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente. La– per ovvie ragioni –ad essere quasi una miniera di bombe: ogni anno vengono scoperti più di 2000 tonnellate di bombe e munizioni, a distanza di ben più di 70 anni dalla fine del conflitto. Si stima che forze aeree militari Britanniche e Americane abbiano gettato sulla nazione più di 1.5 milioni di tonnellate di bombe, uccidendo 60 mila persone. Da stime ufficiali, pare che il 15% circa dei dispositivi non sia esploso e adesso questi stessi dispositivi esplosivi sono sotterrati a circa 6 metri di profondità nel ...

