Ecco l’intercettazione tra il direttore e Loffredo

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) di Erika Noschese Dall’annuncio della chiusura dopo il flop delle elezioni comunali a giornalisti improvvisati social. È il caso delle ultime intercettazioni tra Tommaso d’Angelo,del quotidiano Le Cronache e Dario, all’epoca dei fatti assessore al commercio. Nulla da nascondere, vogliamo essere noi a tirar fuori i “panni sporche” se così possiamo definirli, giusto per accontentare quattro sfessati, in cerca di like, fama ma soprattutto in cerca di denaro per portare avanti battaglie che la cittadinanza riconosce ma, all’occorrenza non premia. Così, da un passaggio delle intercettazioni emerge la telefonata delD’Angelo a Dario. “E tu devi passare, quando ci sono queste cose tu devi passare sempre dal tuoche le notizie te le dà in anticipo”. Dario: ...