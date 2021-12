Covid oggi Danimarca, 5.120 contagi in un giorno: è record (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Danimarca ha registrato un record di nuovi contagi da Covid-19, con 5.120 casi diagnosticati nelle ultime 24 ore. Il dato – comunicato dalle autorità sanitarie – arriva a pochi giorni dall’introduzione di nuove restrizioni volte ad arginare la nuova ondata. Tra le misure stabilite dal governo danese figura l’obbligo di test per i viaggiatori provenienti da Doha e Dubai, dopo che nel Paese è stato individuato un caso della nuova variante Omicron in una persona risultata positiva di ritorno dal Qatar. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Laha registrato undi nuovida-19, con 5.120 casi diagnosticati nelle ultime 24 ore. Il dato – comunicato dalle autorità sanitarie – arriva a pochi giorni dall’introduzione di nuove restrizioni volte ad arginare la nuova ondata. Tra le misure stabilite dal governo danese figura l’obbligo di test per i viaggiatori provenienti da Doha e Dubai, dopo che nel Paese è stato individuato un caso della nuova variante Omicron in una persona risultata positiva di ritorno dal Qatar. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

