Commissione Ue vara piano mondiale investimenti Global Gateway (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Commissione europea ha lanciato oggi ufficialmente la sua nuova strategia "Global Gateway" per promuovere gli investimenti europei nelle infrastrutture di interconnessione nei settori dei trasporti,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Laeuropea ha lanciato oggi ufficialmente la sua nuova strategia "" per promuovere glieuropei nelle infrastrutture di interconnessione nei settori dei trasporti,...

Advertising

CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Tra i suggerimenti della Commissione europea per un linguaggio inclusivo vi è quello di evitare anche il riferimento al #N… - vago7858 : RT @ilfoglio_it: Tra i suggerimenti della Commissione europea per un linguaggio inclusivo vi è quello di evitare anche il riferimento al #N… - ilfoglio_it : Tra i suggerimenti della Commissione europea per un linguaggio inclusivo vi è quello di evitare anche il riferiment… - antonio_nazaro : RT @ilfoglio_it: Bruxelles ha diffuso queste linee guida per una comunicazione “inclusiva” all’interno dell’Istituzione europea. C'è un pro… - Gardella90 : RT @ilfoglio_it: Bruxelles ha diffuso queste linee guida per una comunicazione “inclusiva” all’interno dell’Istituzione europea. C'è un pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione vara Commissione Ue vara piano mondiale investimenti Global Gateway Vogliamo dimostrare - ha affermato la presidente della Commissione - che un approccio democratico e guidato dai valori può rispondere alle sfide più urgenti. Vogliamo dimostrare che possiamo, da un ...

Helena Dalli, il suo affondo sul Natale non nasce per caso ma è solo l'ultimo della serie Sotto la sua direzione, il governo del premier Muscat vara una legge sulle unioni civili e inserire ... in nome di un senso di rispetto che nel caso delle linee guida per i dipendenti della Commissione ...

La Commissione Europea vara il lessico benpensante. E niente riferimenti al Natale Il Foglio SLAPP: dialogo aperto con la Commissione Europea “Siate innovativi e concreti!”: non poteva essere più appassionato e diretto l’invito di Vera Jourová, la vicepresidente della Commissione Europea che giovedì 25 novembre ha aperto la giornata di lavo ...

Comitati di frazione, candidature ‘in coppia’ e via libera alle assemblee in piazza Approvato dal consiglio comunale di Lerici il nuovo regolamento. Ok dal consiglio comunale di Lerici al nuovo Regolamento dei Comitati di frazione, approvato ieri sera con il voto favorevole della mag ...

Vogliamo dimostrare - ha affermato la presidente della- che un approccio democratico e guidato dai valori può rispondere alle sfide più urgenti. Vogliamo dimostrare che possiamo, da un ...Sotto la sua direzione, il governo del premier Muscatuna legge sulle unioni civili e inserire ... in nome di un senso di rispetto che nel caso delle linee guida per i dipendenti della...“Siate innovativi e concreti!”: non poteva essere più appassionato e diretto l’invito di Vera Jourová, la vicepresidente della Commissione Europea che giovedì 25 novembre ha aperto la giornata di lavo ...Approvato dal consiglio comunale di Lerici il nuovo regolamento. Ok dal consiglio comunale di Lerici al nuovo Regolamento dei Comitati di frazione, approvato ieri sera con il voto favorevole della mag ...