Agroalimentare, carabinieri: sequestri e denunce tra Catania e Messina (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I militari dei Reparti carabinieri per la Tutela Agroalimentare, nelle scorse settimane, hanno continuato ad effettuare ispezioni presso aziende del settore Agroalimentare. Nel corso delle attività di controllo, che hanno interessato le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, sono state riscontrate violazioni alle normative sull'etichettatura e presentazione dei prodotti, sulla rintracciabilità degli alimenti e tutela dei marchi tutelati ... il Mattino di Sicilia.

