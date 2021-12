Verona-Cagliari, rissa dopo un fallaccio di Simeone su Nandez. Scintille Joao Pedro-Tudor (Di martedì 30 novembre 2021) Succede di tutto al 49? di Verona-Cagliari, match del turno infrasettimanale di Serie A 2021/2022. Un fallaccio di Simeone sull’ex compagno Nandez ha scatenato una rissa che ha coinvolto giocatori e staff tecnico: Keita Balde ha spinto Simeone che è caduto a terra, immediata la reazione di diversi giocatori. Lazovic e Joao Pedro i più attivi, con l’italobrasiliano che ha discusso animatamente con Tudor. L’intervento dell’arbitro Marcenaro ha riportato la calma: giallo per Lazovic, Simeone, Keita e Tudor. Nessun intervento del var per l’intervento di Simeone: duro e pericoloso, ma non da rosso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Succede di tutto al 49? di, match del turno infrasettimanale di Serie A 2021/2022. Undisull’ex compagnoha scatenato unache ha coinvolto giocatori e staff tecnico: Keita Balde ha spintoche è caduto a terra, immediata la reazione di diversi giocatori. Lazovic ei più attivi, con l’italobrasiliano che ha discusso animatamente con. L’intervento dell’arbitro Marcenaro ha riportato la calma: giallo per Lazovic,, Keita e. Nessun intervento del var per l’intervento di: duro e pericoloso, ma non da rosso. SportFace.

