Terrore al liceo | 15enne spara e uccide 3 studenti in Michigan

Advertising

ThisManIsNo1 : @tizianasullalun @Pamela56132182 Sono improvvisamente tornati al liceo con la prof burbera pronta a mettere 0 in co… - b0rzoi : dopo due anni 150 messaggi nel gruppo con i compagni del liceo paura terrore -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore liceo

Gazzetta del Sud

"Sono stati minuti di caos", hanno raccontato alcuni studenti delcon i media locali, senza nascondere la loro paura ma definendosi preparati per un circostanza del genere viste le varie ...Latina. Un gravissimo incidente stradale avvenuto proprio davanti alpedagogico Manzoni , in prossimità del viale Le Corbusier. Tra lo stupore e ilcollettivi, un'insegnate di 50 anni è stata investita in piano da un'auto in corsa. Pare che la donna ...Un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla polizia per aver aperto il fuoco nella sua scuola e aver ucciso tre persone, probabilmente studenti. Altre sei, incluso un insegnante, sono invece rimasti f ...Latina. Un gravissimo incidente stradale avvenuto proprio davanti al liceo pedagogico Manzoni, in prossimità del viale Le Corbusier. Tra lo stupore e il terrore collettivi, un’insegnate di 50 anni è s ...