Orietta Berti contro il reddito di cittadinanza: le sue parole

Orietta Berti si scaglia contro la riforma sul reddito di cittadinanza: le parole della popolare cantante.

La popolarissima cantante Orietta Berti ha rilasciato un'intervista al settimanale Intimità durante la quale l'artista ha parlato anche dei problemi attuali dell'Italia. La nuova Coach di The Voice Senior ha infatti detto la sua in merito, parlando in particolare di due problemi specifici. La cantante ha dichiarato infatti che, oltre alla mancanza di lavoro, un altro problema del suo Paese è il reddito di cittadinanza. L'artista ha dichiarato chiaramente che la disoccupazione giovanile non verrà risolta dal reddito di cittadinanza.

