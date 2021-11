Lazio vs Udinese, è Pedro la bestia nera dei bianconeri (Di martedì 30 novembre 2021) L’Udinese è stata l’unica squadra contro cui Pedro, nel suo primo campionato di Serie A 20/21 con la maglia della Roma, è andato a segno sia all’andata che al ritorno (due presenze contro i friulani e due gol). La Lazio ha la peggior difesa nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (10 reti subite) ed è una delle tre formazioni con più gol incassati nel corso dei primi tempi finora (14 come Sampdoria e Spezia). La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 sfide in Serie A contro l’Udinese (2N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata: record sia di successi che di clean sheet per i biancocelesti a partire dal febbraio 2015 nel massimo campionato. L’Udinese ha vinto l’ultima gara disputata all’Olimpico contro la Lazio in campionato (3-1 nel novembre 2020), dopo aver ... Leggi su footdata (Di martedì 30 novembre 2021) L’è stata l’unica squadra contro cui, nel suo primo campionato di Serie A 20/21 con la maglia della Roma, è andato a segno sia all’andata che al ritorno (due presenze contro i friulani e due gol). Laha la peggior difesa nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (10 reti subite) ed è una delle tre formazioni con più gol incassati nel corso dei primi tempi finora (14 come Sampdoria e Spezia). Laha vinto 10 delle ultime 13 sfide in Serie A contro l’(2N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata: record sia di successi che di clean sheet per i biancocelesti a partire dal febbraio 2015 nel massimo campionato. L’ha vinto l’ultima gara disputata all’Olimpico contro lain campionato (3-1 nel novembre 2020), dopo aver ...

