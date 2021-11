Chi è Gabriele Cirilli? Età, carriera e vita privata del comico e attore (Di martedì 30 novembre 2021) Ecco chi è Gabriele Cirilli – Età – carriera e vita privata del comico e attore Gabriele Cirilli è un noto comico, cabarettista e attore, a renderlo famoso in passato fu soprattutto la sua partecipazione a Zelig. I telespettatori amavano i suoi sketch, nel programma conquistò infatti moltissima fama e popolarità. Il noto comico è nato il 12 giugno 1967 a Sulmona, sin da giovane manifestò la sua grande passione per la recitazione. Per cercare di farsi spazio nel mondo dello spettacolo frequentò il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, dove conseguì il diploma. Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 1986 con la partecipazione al programma Il Gioco delle ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 30 novembre 2021) Ecco chi è– Età –delè un noto, cabarettista e, a renderlo famoso in passato fu soprattutto la sua partecipazione a Zelig. I telespettatori amavano i suoi sketch, nel programma conquistò infatti moltissima fama e popolarità. Il notoè nato il 12 giugno 1967 a Sulmona, sin da giovane manifestò la sua grande passione per la recitazione. Per cercare di farsi spazio nel mondo dello spettacolo frequentò il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, dove conseguì il diploma. Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 1986 con la partecipazione al programma Il Gioco delle ...

