Zenit-Juventus 0 a 1, Kulusevski risolve in extremis una partita di sofferenza: bianconeri primi nel girone a punteggio pieno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con qualche patema di troppo e con una partita bruttina, ma la Juventus vince anche a San Pietroburgo contro lo Zenit. Un 1 a 0 e che vale la vetta del girone Champions a punteggio pieno. Una vittoria arrivata con un gol di Kulusevski arrivato all’88esimo minuto, in una partita in cui i bianconeri non hanno brillato. E va detto che è quasi delittuoso per la Juve non approfittare già nel primo tempo della pochezza dello Zenit. Perché se non si può dire che la squadra russa sia scarsa, colpisce l’assoluta nullità che nei primi 45 minuti i giocatori di Semak mostrano, in particolare nella costruzione della manovra, buttando via un sacco di palloni. Il pragmatismo puro di Allegri avrebbe voluto un paio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con qualche patema di troppo e con unabruttina, ma lavince anche a San Pietroburgo contro lo. Un 1 a 0 e che vale la vetta delChampions a. Una vittoria arrivata con un gol diarrivato all’88esimo minuto, in unain cui inon hanno brillato. E va detto che è quasi delittuoso per la Juve non approfittare già nel primo tempo della pochezza dello. Perché se non si può dire che la squadra russa sia scarsa, colpisce l’assoluta nullità che nei45 minuti i giocatori di Semak mostrano, in particolare nella costruzione della manovra, buttando via un sacco di palloni. Il pragmatismo puro di Allegri avrebbe voluto un paio di ...

