**Ue: Draghi, 'su criptovalute serve cooperazione mondiale, non solo europea'** (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott (Adnkronos) - Sulle criptovalute "occorre una cooperazione mondiale, non solo europea". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.

