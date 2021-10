**Ue: Camera approva risoluzione maggioranza su comunicazioni Draghi** (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue. I voti a favore sono 348, 36 i contrari e 1 astenuto. E' stata invece respinta la risoluzione di FdI. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - L'aula dellahato ladisulledel premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue. I voti a favore sono 348, 36 i contrari e 1 astenuto. E' stata invece respinta ladi FdI.

