Saper e Consumare, calendario dei webinar per docenti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ministero pubblica il calendario dei webinar dedicati alla informazione/formazione dei docenti nell'ambito del progetto Saper(e)Consumare promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con il supporto operativo di Invitalia, per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e responsabile, in un contesto di rapida trasformazione tecnologica L'articolo .

