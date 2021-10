Sampdoria vs Spezia: gol, vittorie e sconfitte (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo Spezia ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle due sfide contro la Sampdoria nello scorso campionato: gli aquilotti contano più partite senza sconfitte in Serie A solamente contro il Cagliari (1V, 2N). La Sampdoria ha pareggiato gli ultimi due derby liguri di campionato da squadra ospitante e non arriva a tre pareggi di fila in Serie A dal 1956. La Sampdoria ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato (1N) e nel periodo ha sempre subito almeno tre gol: l’ultima squadra a concedere più di due reti per cinque gare di fila è stata il Palermo nel 2017 (cinque). La Sampdoria ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite casalinghe di campionato (nove nel parziale): solamente nel 2004 e nel 2006 i blucerchiati sono arrivati a quattro gare interne di fila con ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Loha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle due sfide contro lanello scorso campionato: gli aquilotti contano più partite senzain Serie A solamente contro il Cagliari (1V, 2N). Laha pareggiato gli ultimi due derby liguri di campionato da squadra ospitante e non arriva a tre pareggi di fila in Serie A dal 1956. Laha perso tre delle ultime quattro partite di campionato (1N) e nel periodo ha sempre subito almeno tre gol: l’ultima squadra a concedere più di due reti per cinque gare di fila è stata il Palermo nel 2017 (cinque). Laha subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite casalinghe di campionato (nove nel parziale): solamente nel 2004 e nel 2006 i blucerchiati sono arrivati a quattro gare interne di fila con ...

