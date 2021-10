Rampelli: “Non serve più Europa ma un’Europa migliore”. E Draghi gli dà ragione sull’immigrazione (video) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non ci vuole più Europa ma un’Europa migliore”. Così Fabio Rapelli in Aula durante il dibattito sulle comunicazioni di Draghi in vista del prossimo Consiglio europeo. “La democrazia usa la persuasione per convincere i cittadini a vaccinarsi. Invece nel corso di questi ultimi mesi si è instillato il dubbio in ciascun cittadino. Tanto da costringerlo a un obbligo surrettizio”, ha detto ancora il vicepresidente della Camera. Che ha scelto di concludere il suo intervento citando una frase di Charles Bukowsky, “Nati così, in un posto dove le masse trasformano i cretini in eroi di successo“. Rampelli: non serve più Europa ma un’Europa migliore L’Europa sarà migliore – incalza l’esponente di Fratelli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non ci vuole piùma un’”. Così Fabio Rapelli in Aula durante il dibattito sulle comunicazioni diin vista del prossimo Consiglio europeo. “La democrazia usa la persuasione per convincere i cittadini a vaccinarsi. Invece nel corso di questi ultimi mesi si è instillato il dubbio in ciascun cittadino. Tanto da costringerlo a un obbligo surrettizio”, ha detto ancora il vicepresidente della Camera. Che ha scelto di concludere il suo intervento citando una frase di Charles Bukowsky, “Nati così, in un posto dove le masse trasformano i cretini in eroi di successo“.: nonpiùma un’L’sarà– incalza l’esponente di Fratelli ...

Advertising

CiccioniSe : RT @fattoquotidiano: Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non mur… - Claudio29032 : RT @fattoquotidiano: Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non mur… - Ailand1992 : RT @fattoquotidiano: Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non mur… - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non mur… - enapesi : RT @fattoquotidiano: Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non mur… -