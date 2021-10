Perché c’è un’ondata di dimissioni in tutto il mondo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lasciare il lavoro per provare a realizzare il sogno di una vita è un desiderio che non si avvera, di solito. È un pensiero di molti lavoratori insoddisfatti. Ma mollare tutto per percorrere una strada più incerta è un’utopia che raramente si ha il coraggio di abbracciare. Poi è arrivata la pandemia. E con la pandemia sono cambiati tutti i parametri. Il mondo del lavoro è stato stravolto dagli eventi dell’ultimo anno e mezzo. Nuove incertezze, le difficoltà di chi era in attesa di un rinnovo o di una conferma, le complicazioni dovute a un regime di home working forzato, o il rientro in ufficio dopo aver trovato l’equilibrio in smartworking: sono tanti i fattori che hanno reso – per molti lavoratori – il vecchio posto di lavoro una realtà non più così appetibile. Le conseguenze si vedono nei numeri. Solo negli Stati Uniti il 7% dei dipendenti del ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lasciare il lavoro per provare a realizzare il sogno di una vita è un desiderio che non si avvera, di solito. È un pensiero di molti lavoratori insoddisfatti. Ma mollareper percorrere una strada più incerta è un’utopia che raramente si ha il coraggio di abbracciare. Poi è arrivata la pandemia. E con la pandemia sono cambiati tutti i parametri. Ildel lavoro è stato stravolto dagli eventi dell’ultimo anno e mezzo. Nuove incertezze, le difficoltà di chi era in attesa di un rinnovo o di una conferma, le complicazioni dovute a un regime di home working forzato, o il rientro in ufficio dopo aver trovato l’equilibrio in smartworking: sono tanti i fattori che hanno reso – per molti lavoratori – il vecchio posto di lavoro una realtà non più così appetibile. Le conseguenze si vedono nei numeri. Solo negli Stati Uniti il 7% dei dipendenti del ...

