Pensioni, Landini: "Quota 102 è una presa in giro, serve una riforma vera" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sulle Pensioni "abbiamo una piattaforma unitaria. Noi abbiamo proposto una riforma vera del sistema e questa non lo è". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite di "Porta a Porta". "La discussione non è passare da Quota 100 a Quota 102 che è un po' una presa in giro. Non è quello che serve al nostro Paese". Landini spiega: "Stiamo dicendo al governo, che con noi non ha ancora discusso, che appena il tavolo ci sarà siamo pronti ad avanzare le proposte di riforma", con la possibilità di uscita da 62 anni, una pensione di garanzia per i giovani e un riconoscimento contributivo per le donne.

