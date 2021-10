Oppo sta pensando di sviluppare internamente i processori per i suoi smartphone di fascia alta

Advertising

Digital_Day : Anche Oppo avrebbe deciso di farsi i SoC suoi - Neuralgiasus : @imluca_ @maniconio Sta reggendo bene Vertigine, ma ci mancherebbe con la pubblicità della oppo, le radio, le ospitate varie - PuntoCellulare : Da diverso tempo Oppo sta accarezzando l'idea di lanciare uno smartphone con schermo pieghevole. Il progetto divent… - dendestyle : Resto con Oppo Find X3 Pro oppure mi faccio iPhone 12 Mini? In offerta sta a 664€ ma sono solo 64gb...?? - HDblog : RT @HDblog: Oppo, lo smartphone pieghevole sta arrivando: primi dettagli tecnici -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo sta

DDay.it - Digital Day

... 10 euro al mese per 30 rateReno 6 5G : 13 euro al mese per 30 rateReno 6 Pro 5G : 22 ... L'operatore oggiinoltre sperimentando con alcuni clienti selezionati una tecnologia per arrivare ...... dato che il portaleriservando ai suoi clienti una montagna di prodotti a prezzi scontati. ...00 ( 1.499,00 ) Piumino Artika City Jacket N011 con cappuccio - 34,99 ( 120,00 )Reno 6 Pro "...Anche Oppo si potrebbe aggiungere ai nomi delle big tech che hanno deciso di farsi i processori in casa. La società cinese avrebbe nel mirino il nodo a 3 nm di TSMC che darebbe vita a SoC progettati ...