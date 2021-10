Non è l’Arena: ospiti e temi della puntata del 20 ottobre 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Massimo Giletti torna su La7 mercoledì 20 ottobre 2021 con la nuova puntata di Non è l’Arena. Il programma si focalizza sui temi più caldi di attualità politica e di cronaca con tanti ospiti in studio. Il conduttore, dopo un infortunio al naso durante una partita di calcio tra amici, presenta in trasmissione un’inchiesta condotta a Salerno. Focus anche sulla manifestazione dei lavoratori portuali di Trieste, ancora in corso. Per il dibattito in studio sono presenti Sandra Amurri, Guido Crosetto, Carlo Calenda, Tommaso Cerno, Momi El Howi e Marco Liccione. Vi raccomandiamo... ospiti e temi della puntata del 13 ottobre 2021 di Non è l'Arena ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Massimo Giletti torna su La7 mercoledì 20con la nuovadi Non è. Il programma si focalizza suipiù caldi di attualità politica e di cronaca con tantiin studio. Il conduttore, dopo un infortunio al naso durante una partita di calcio tra amici, presenta in trasmissione un’inchiesta condotta a Salerno. Focus anche sulla manifestazione dei lavoratori portuali di Trieste, ancora in corso. Per il dibattito in studio sono presenti Sandra Amurri, Guido Crosetto, Carlo Calenda, Tommaso Cerno, Momi El Howi e Marco Liccione. Vi raccomandiamo...del 13di Non è l'Arena ...

