Mauro Icardi, scuse pubbliche. Wanda Nara (forse) lo perdona (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il calciatore, che non ha giocato in Champions per «problemi personali», si è cosparso il capo di cenere (ovviamente sui social): «Fa male ferire i tuoi cari. Grazie amore di credere ancora nella nostra famiglia». Lei, per adesso, non risponde. E c'è chi li accusa di aver montato tutto Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il calciatore, che non ha giocato in Champions per «problemi personali», si è cosparso il capo di cenere (ovviamente sui social): «Fa male ferire i tuoi cari. Grazie amore di credere ancora nella nostra famiglia». Lei, per adesso, non risponde. E c'è chi li accusa di aver montato tutto

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - mrsharmanx : Wanda Nara e Mauro Icardi: il cinema continua ?? - paterno_carlo : - _che_fatica : non Mauro Icardi che continua a non farci capire niente -