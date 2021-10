Manovra, approvato il Documento Programmatico: ecco le novità (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approva il Documento Programmatico di Bilancio da inviare a Bruxelles, prima della Manovra. Previsto un taglio delle tasse di circa 8 miliardi e un altro miliardo per ridurre le bollette di luce e gas. Ancora nessuna decisione sul futuro di Quota 100, ma Salvini smentisce strappi interni al Governo. Il reddito di cittadinanza sarà rifinanziato e il superbonus verrà mantenuto solo per le case popolari e i condomini. Per ora il Documento Programmatico di Bilancio contiene solo lo scheletro di quella che sarà la Manovra. La base di partenza sono 22/23 miliardi, pari a 1,2 punti del PIL e sarà finanziata con l’extra deficit. L’extra deficit è la differenza tra l’indebitamento a livello tendenziale a politiche invariate e l’indebitamento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approva ildi Bilancio da inviare a Bruxelles, prima della. Previsto un taglio delle tasse di circa 8 miliardi e un altro miliardo per ridurre le bollette di luce e gas. Ancora nessuna decisione sul futuro di Quota 100, ma Salvini smentisce strappi interni al Governo. Il reddito di cittadinanza sarà rifinanziato e il superbonus verrà mantenuto solo per le case popolari e i condomini. Per ora ildi Bilancio contiene solo lo scheletro di quella che sarà la. La base di partenza sono 22/23 miliardi, pari a 1,2 punti del PIL e sarà finanziata con l’extra deficit. L’extra deficit è la differenza tra l’indebitamento a livello tendenziale a politiche invariate e l’indebitamento ...

