Manovra 2022: i provvedimenti in bozza. Superbonus solo per i condomini, tampon tax, bollette (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Arriva la riduzione dell'iva sugli assorbenti, la cosiddetta 'tampon tax', e il Superbonus 110% rimane per i condomini ed esclude le villette uni e pluri familiari. Poi il taglio delle tasse sul lavoro, che farà arrivare più soldi nelle tasche degli italiani, e gli interventi per arginare il caro-bollette. Per ora il Cdm ha messo a punto il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles, che contiene l'ossatura della prossima legge di bilancio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Arriva la riduzione dell'iva sugli assorbenti, la cosiddetta 'tax', e il110% rimane per ied esclude le villette uni e pluri familiari. Poi il taglio delle tasse sul lavoro, che farà arrivare più soldi nelle tasche degli italiani, e gli interventi per arginare il caro-. Per ora il Cdm ha messo a punto il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles, che contiene l'ossatura della prossima legge di bilancio L'articolo proviene da Firenze Post.

