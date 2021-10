Lucia Caiazza, morta in lockdown: 'Uccisa da un colpo violento alla milza. Fu taciuto per giorni' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lucia Caiazza fu Uccisa da un violento colpo all'addome, un calcio o un pugno, sferrato all'altezza della milza. Non ha dubbi la seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli: l 'ipotesi accusatoria '... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021)fuda unall'addome, un calcio o un pugno, sferrato all'altezza della. Non ha dubbi la seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli: l 'ipotesi accusatoria '...

