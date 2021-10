La Lettonia in un lockdown rigidissimo: più di mille casi in 14 giorni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Lettonia piomba nell’incubo lockdown. I motivi? Pochi vaccini, scarsa fiducia nel governo e disinformazione La Lettonia travolta dal lockdown. Il Paese registra un’incidenza di Covid-19 che ha raggiunto quota 1266 casi per centomila abitanti in quattordici giorni. Si tratta dell’incidenza più alta a livello mondiale. Dal 21 ottobre al 15 novembre chiuderanno tutte attività economiche non essenziali. Sono compresi negozi, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine oltre alle scuole. Dalle otto di sera alle cinque di mattina sarà vietato uscire di casa. Nelle restanti ore della giornata, invece, le uscite dovranno avere motivazioni urgenti ed essenziali. Si tratta di un lockdown rigidissimo che mira ad alleggerire la pressione sulle ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lapiomba nell’incubo. I motivi? Pochi vaccini, scarsa fiducia nel governo e disinformazione Latravolta dal. Il Paese registra un’incidenza di Covid-19 che ha raggiunto quota 1266per centomila abitanti in quattordici. Si tratta dell’incidenza più alta a livello mondiale. Dal 21 ottobre al 15 novembre chiuderanno tutte attività economiche non essenziali. Sono compresi negozi, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine oltre alle scuole. Dalle otto di sera alle cinque di mattina sarà vietato uscire di casa. Nelle restanti ore della giornata, invece, le uscite dovranno avere motivazioni urgenti ed essenziali. Si tratta di unche mira ad alleggerire la pressione sulle ...

